Ніякої нової дати поки не було оголошено.

Академія кінематографічних мистецтв і наук відклала вручення премій "Оскар" через ускладнення, викликані сплеском і поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє видання Deadline.

"Ми прийняли важке рішення змінити наші плани проведення церемонії вручення нагород 15 січня", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожФільм "Дюна" висунули на "Оскар" у 14 номінаціяхВ Академії порахували таке рішення найкращим і найбезпечнішим для лауреатів і гостей церемонії. У заяві організатори підкреслили, що приділяють пріоритетну увагу здоров'ю і благополуччю всіх учасників.

Відзначається, що в цьому році статуетки почесних премій "Оскара" повинні були отримати Семюель Л.Джексон, Лів Ульман і Елейн Мей.

У минулому році церемонія Governors Awards також була скасована через локдауну, який ввели через поширення коронавірусу в країні.

Нагадаємо, раніше Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист на "Оскар-2022". Українська драма "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапила в лонг-лист премії, але не пройшла відбір в шорт-лист. Таким чином в 2022 році цей фільм, на жаль, не отримає нагороду.

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