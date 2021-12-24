Академія кінематографічних мистецтв і наук відклала вручення премій "Оскар" через ускладнення, викликані сплеском і поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє видання Deadline.
"Ми прийняли важке рішення змінити наші плани проведення церемонії вручення нагород 15 січня", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожФільм "Дюна" висунули на "Оскар" у 14 номінаціяхВ Академії порахували таке рішення найкращим і найбезпечнішим для лауреатів і гостей церемонії. У заяві організатори підкреслили, що приділяють пріоритетну увагу здоров'ю і благополуччю всіх учасників.
Відзначається, що в цьому році статуетки почесних премій "Оскара" повинні були отримати Семюель Л.Джексон, Лів Ульман і Елейн Мей.
У минулому році церемонія Governors Awards також була скасована через локдауну, який ввели через поширення коронавірусу в країні.
Нагадаємо, раніше Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист на "Оскар-2022". Українська драма "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапила в лонг-лист премії, але не пройшла відбір в шорт-лист. Таким чином в 2022 році цей фільм, на жаль, не отримає нагороду.