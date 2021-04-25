Юлія Тимочко / фото instagram.com/goloskrainy_official
Другою на сцену шоу вийшла Юлія Тимочко, яку охрестили українською Адель, із команди Тіни Кароль.
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Зірковий наставник подякувала Тимочко за такий виступ, вона не змогла стримати позитивних емоцій та розхвалила її.
Аби підтримати цю учасницю, відправляйте смс із кодом 16 на номер 7914 та телефонуйте за номером 0900 9000 16.
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