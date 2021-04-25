Дівчину з Рівного з потужним голосом з першого ефіру за її участю називають потенційною переможницею шоу.

Другою на сцену шоу вийшла Юлія Тимочко, яку охрестили українською Адель, із команди Тіни Кароль.

Читайте такожФінал "Голосу країни-11": онлайн-трансляція (оновлюється)Дівчина вразила потужним вокалом - вона виконала хіт "Вільна" Кароль та солістки Hardkiss Саніної.

Зірковий наставник подякувала Тимочко за такий виступ, вона не змогла стримати позитивних емоцій та розхвалила її.

Аби підтримати цю учасницю, відправляйте смс із кодом 16 на номер 7914 та телефонуйте за номером 0900 9000 16.

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Автор: Ольга Робейко