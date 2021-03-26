Прем'єра фільму запланована на 28 липня 2021 року.

У мережі з'явився перший трейлер супергеройської комедії «Загін самогубців: Місія навиліт» (The Suicide Squad), що є самостійним сиквелом однойменного фільму 2016 року випуску.

Читайте такожРежисер сиквела "Загону самогубців" новими постерами анонсував вихід трейлераРолик опублікували на YouTube-каналі HBO Max.

Прем'єра фільму запланована на 28 липня 2021 року. Цього ж дня він також стане доступний на платформі HBO Max.

Режисером картини виступив Джеймс Ганн, якого раніше звільнили з посади режисера «Вартових галактики 3», а потім знову найняли.

Серед виконавчих продюсерів значиться Зак Снайдер.

«Загін самогубців: Місія навиліт»: трейлер

«Загін самогубців: Місія навиліт»: що відомо про фільм

Новий Загін самогубців у фільмі зіграють Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Юль Кіннаман, Джай Кортні, Даніела Мелшіор, Майкл Рукер, Піт Девідсон, Стів Ейджі, Флула Борг.

У фільмі також з'являться Пітер Капальді, Нейтан Філліон, Сильвестр Сталлоне, Тайка Вайтіті та інші.

Сюжет. Загін збирають для того, щоб зруйнувати нацистську в'язницю на вигаданому південноамериканському острові Корто Мальтезе, де тримають політичних в'язнів і проводять над ними експерименти.

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Автор: Катерина Шварц