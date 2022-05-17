Сєвєродонецьк залишається однією з основних мішеней для окупантів / фото facebook.com/sergey.gaidai.loga

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу досі залишаються основною мішенню для окупантів.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

Він наголосив, що Збройні сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати.

"Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, зараз окупанти зосередили всі сили, щоб оточити Сєвєродонецьк - обласний центр підконтрольної Україні частини Луганщини - та взяти його під контроль.

"Багатотисячна російська навала намагається прорватися ближче до міста, але їм це не вдається", - зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, в селах на підступах до Сєвєродонецька українські захисники дають гідну відсіч, тож російські окупанти навіть відступають.

Водночас російські окупанти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк: 16 травня там загинуло щонайменше 10 осіб.

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