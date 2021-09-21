Актриса зізналася, що колектив "Сватів" став для неї справжньою сім'єю.

Російська актриса Тетяна Кравченко, яка народилася в українському Донецьку, але побудувала кар'єру в РФ, розповіла, чи буде восьмий сезон серіалу "Свати". Зірка поділилася своїм ставленням до колег і зазначила, що актори серіалу стали для неї сім'єю.

Кравченко розповіла про серіал "Свати" в розділі Stories свого Instagram-аккаунту.

Актриса вирішила відповісти на питання фанатів і створила в Stories спеціальне "віконце", де будь-який охочий міг запитати Кравченка про те, що його цікавить. В основному, шанувальники хотіли більше дізнатися про серіал "Свати". Як відомо, зйомки сьомого сезону підійшли до кінця, актори вже приступили до озвучення. Прем'єра намічена на осінь цього року.

Один з шанувальників запитав, чим став для Кравченко серіал "Свати". Актриса, яка зіграла роль Валюхи Будько, розповіла, що проект став її другою сім'єю.

"Свати" - це моя друга сім'я. І це не пафосні слова. Я люблю моїх партнерів. Ми стали рідними людьми. І, звичайно, Валюха - це моє друге я, частина мене. Не знаю, як ще описати мою любов до неї", - написала Кравченко.

Звичайно ж, не обійшлося без питань про продовження серіалу. Фанати запитали, чи буде восьмий сезон або ж проект закінчується. На тлі чуток про те, що серіал може отримати продовження, Кравченко в буквальному сенсі розбила всі мрії шанувальників.

"Це останній сезон", - написала Кравченко.

Актриса не стала вдаватися в подробиці і пояснювати причини закриття проекту. Однак відомо, що навколо серіалу розгоралося чимало скандалів. Саму Кравченко внесли в "Миротворець" через те, що вона незаконно перетинала кордони окупованого РФ Криму, беручи участь у зйомках "сватів" і гастролюючи півостровом.

Крім цього, актриса підтримує політику Путіна і навіть пишається тим, що має з ним спільне фото. Сьомий сезон серіалу знімали вже в Грузії.

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Автор: Поліна Кузенко