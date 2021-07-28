Зірку серіалу "Краще подзвоніть Солу" Боба Оденкірка госпіталізували.
Про це пише Variety.
Члени знімальної групи викликали "швидку", яка доставила 58-річного актора до лікарні
Оденкірк втратив свідомість на знімальному майданчику у Нью-Мексико. Наразі причини раптового погіршення здоров’я Боба встановлюються.
Читайте такожПомер екс-барабанщик групи Slipknot Джої ДжордісонУ США знімають вже шостий та останній сезон серіалу "Краще подзвоніть Солу" – приквелу іншого серіалу "Пуститися берега". Попередньо, "Краще подзвоніть…" має вийти на AMC та Netflix наступного року у 13 епізодах.
Представники платформ поки ніяк не коментують журналістам інцидент на зйомках і те, чи може він вплинути на терміни показу продовження телеісторії.
Оденкірка номінували на чотири премії на "Золотий глобус" та "Еммі" за роль головного героя, юриста-невдахи Джиммі МакГілла, якого поступово засмоктує корупція, і він бере прізвисько Сола Гудмана.
Партнери по зйомках у соцмережах вже висловили свої побажання негайного одужання актору.
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