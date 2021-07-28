У США знімають вже шостий та останній сезон серіалу "Краще подзвоніть Солу".

Зірку серіалу "Краще подзвоніть Солу" Боба Оденкірка госпіталізували.

Про це пише Variety.

Члени знімальної групи викликали "швидку", яка доставила 58-річного актора до лікарні

Оденкірк втратив свідомість на знімальному майданчику у Нью-Мексико. Наразі причини раптового погіршення здоров’я Боба встановлюються.

Читайте такожПомер екс-барабанщик групи Slipknot Джої ДжордісонУ США знімають вже шостий та останній сезон серіалу "Краще подзвоніть Солу" – приквелу іншого серіалу "Пуститися берега". Попередньо, "Краще подзвоніть…" має вийти на AMC та Netflix наступного року у 13 епізодах.

Представники платформ поки ніяк не коментують журналістам інцидент на зйомках і те, чи може він вплинути на терміни показу продовження телеісторії.

Оденкірка номінували на чотири премії на "Золотий глобус" та "Еммі" за роль головного героя, юриста-невдахи Джиммі МакГілла, якого поступово засмоктує корупція, і він бере прізвисько Сола Гудмана.

Партнери по зйомках у соцмережах вже висловили свої побажання негайного одужання актору.

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Автор: Іван Бойко