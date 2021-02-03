Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів на премію "Золотий глобус".
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Про це повідомляє meduza з посиланням на Golden Globe Awards.
На премію за найкращий драматичний серіал претендують «Озарк», «Корона», «Країна Лавкрафта», «Ретчед» і «Мандалорець». А ось з найкращих комедійних серіалів представлені такі, як "Емілі в Парижі", "Тед Лассо", "Шиттс Крик", "Стюардеса і велика".
Цікаво, що фільм "Борат-2" претендує одразу на кілька номінацій. Серед них найкраща комедія/мюзикл, найкращий актор в комедії/мюзиклі (Саша Барон Коен) і найкраща актриса в комедії/мюзиклі (Марія Бакалова).
Фільм "Дівчина, що подає надії" представлена також в декількох номінаціях - найкраща режисура, найкращий драматичний фільм і найкраща актриса в головній ролі.
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