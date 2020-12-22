"Книга Боби Фетта" / фото twitter.com/Disney
Компанія Disney опублікувала логотип і розкрила деякі подробиці про новий серіал "Книга Боби Фетта" (The Book of Boba Fett) з всесвіту "Зоряні війни".
Читайте такожDisney запустити спін-офф "Мандалорця" про Бобу Фетта у 2021 роціПро це компанія повідомила у своєму Twitter.
Проект присвячений мисливцю за головами Бобі Фетту.
Серіал "Книга Боби Фетта": що відомо
- Бобу Фетта в новому серіалі знову зіграє Темуера Моррісон, роль його помічниці Феннек Шанд повторить Мінг-На Вен.
- Виконавчими продюсерами виступлять Дейв Філоні, Джон Фавро і Роберт Родрігес.
- Прем'єра "Книги Боби Фетта" повинна відбутися в грудні 2021 року.
- Вихід нового проекту анонсували в сцені після титрів заключного епізоду другого сезону"Мандалорца".
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