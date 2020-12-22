Розкрито подробиці нового серіалу з всесвіту "Зоряних війн"

Прем'єра проекту запланована на грудень 2021 року.

Компанія Disney опублікувала логотип і розкрила деякі подробиці про новий серіал "Книга Боби Фетта" (The Book of Boba Fett) з всесвіту "Зоряні війни". Читайте такожDisney запустити спін-офф "Мандалорця" про Бобу Фетта у 2021 роціПро це компанія повідомила у своєму Twitter. Проект присвячений мисливцю за головами Бобі Фетту. Серіал "Книга Боби Фетта": що відомо Бобу Фетта в новому серіалі знову зіграє Темуера Моррісон, роль його помічниці Феннек Шанд повторить Мінг-На Вен.

Виконавчими продюсерами виступлять Дейв Філоні, Джон Фавро і Роберт Родрігес.

Прем'єра "Книги Боби Фетта" повинна відбутися в грудні 2021 року.

Вихід нового проекту анонсували в сцені після титрів заключного епізоду другого сезону"Мандалорца". Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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