Так, фінал Євробачення у "Дія.TV" дивилися 1 млн. 102 тис. 670 українських вболівальників.

Більше мільйона українців подивилися фінал "‎Євробачення-2022" у "Дія.TV".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

"Підбили підсумки трансляції найголовнішого пісенного конкурсу. Перший півфінал зібрав 486 787 глядачів. Другий — 113 124. Фінал дивилися 1 102 670 українських вболівальників", - йдеться в повідомленні.

Міністр також подякував Kalush за перемогу, а українцям — за підтримку.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний пісенний конкурс Євробачення українці могли подивитися в застосунку "Дія".

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