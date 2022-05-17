Більше мільйона українців подивилися фінал "Євробачення-2022" у "Дія.TV".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.
"Підбили підсумки трансляції найголовнішого пісенного конкурсу. Перший півфінал зібрав 486 787 глядачів. Другий — 113 124. Фінал дивилися 1 102 670 українських вболівальників", - йдеться в повідомленні.
Міністр також подякував Kalush за перемогу, а українцям — за підтримку.
Як повідомляв УНІАН, цьогорічний пісенний конкурс Євробачення українці могли подивитися в застосунку "Дія".