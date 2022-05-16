Вони проголосували за Молдову, але в підсумку максимальні бали чомусь пішли Україні.

Румунська делегація заявила, що організатори Євробачення замінили оцінки, які виставили їх члени журі виконавцям з Молдови.

Про це пише G4Media.ro.

У заяві TVR йдеться, що румунське журі поставило максимальну оцінку (12 балів) пісні, що представляє Молдову, але організатори конкурсу присудили бали Україні.

"Ми були здивовані, виявивши, що результат голосування румунського журі не був врахований при підрахунку підсумкового рейтингу, організатори присвоїли інший набір балів учасникам фіналу від імені журі нашої країни. Уточнюємо, що румунське журі вирішило поставити максимальні бали представникам Молдови", - йдеться в заяві румунського Громадського телебачення.

Зазначається, що представнику Румунії не вдалося озвучити результати в прямому ефірі, тому оцінку оголосив координатор конкурсу.

Раніше представники Азербайджану та Грузії також заявили, що журі під час оголошення фінальних результатів помилилися.

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