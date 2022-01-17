Журнал Rolling Stone називає Khalid "вундеркіндом поп-музики", а Time зарахував його у 2019 році до "найвпливовіших артистів".

В Україні вперше із сольним концертом виступить американська суперзірка Khalid, успіх якому принесли хіти Location, Better, Young Dumb&Broke, Lovely, Talk.

Виступ артиста заплановано на 17 травня у столичній Stereoplaza. Вартість квитків стартує від 899 грн.

На концерті Khalid пролунають як старі популярні пісні, так і композиції з його нового альбому Everything Is Changing.

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Як Khalid став автором хітів?

Khalid став мегапопулярним лише за кілька років. Його перший альбом American Teen (2017) приніс йому одразу три номінації на премію "Греммі", з ним же артист потрапив до категорії "10 найкращих нових артистів" за версією Billboard та Rolling Stone.

Друга платівка Khalid — Free Spirit (2019) злетіла одразу на перше місце чарту Billboard 200.

Артист відомий спільними композиціями з Disclosure, Кендріком Ламаром, Біллі Айліш, Кельвіном Харрісом та Едом Шираном. Пісні Khalid мають понад 30 мільярдів прослуховувань на стрімінгових сервісах у всьому світі.

Найвідоміші пісні Khalid

Better

Location

Young Dumb & Broke

Lovely

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