ЗМІ назвали молодих зірок, за якими варто стежити в 2018 році

Музичний відділ британської телерадіокомпанії ВВС склав рейтинг з 16 найбільш багатообіцяючих молодих музикантів 2018 року. Рейтинг був представлений на сайті компанії, пише DT.UA.

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Список об'єднує в себе виконавців, за творчістю яких варто стежити в новому році, і був складений на основі оцінок 173 музичних експертів.

У список увійшли поп-співачка ALMA, рэперша IAMDDB, кантрі-виконавиця Джейд Берд, R&B-виконавець Khalid, поп-співак Льюїс Капальді, інді-виконавиця Nilüfer Yanya, репер Not3s, інді-група Pale Waves, співаки Rex Orange County, Сем Фендер, Тому Уокер, поп-співачки Сігрід і Біллі Ейліш, група Superorganism, виконавиця у стилі електро Yaeji і репер Yxng Bane.

Як відзначають укладачі рейтингу, раніше в подібні списки увійшли Адель, Сем Сміт та інші.