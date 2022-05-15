Зокрема, за словами голови Суспільного мовлення Миколи Чернотицького, з Європейською мовною спілкою доведеться погоджувати багато питань.

Доведеться провести багато дискусій з Європейською мовною спілкою з приводу місця і умов проведення Євробачення-2023 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів.

"Суспільне мовлення вчора отримало перші документи про початок підготовки до проведення Євробачення наступного року. Ми дуже хочемо, щоб Євробачення пройшло у мирній Україні. Місце проведення має відповідати певним вимогам про велику сцену, про безпековий рівень, тому нас чекає дуже багато погоджень і дискусій з Європейською мовною спілкою. І будемо визначатися згодом, як це буде і де це буде", - сказав Чернотицький.

Він висловив сподівання, що держава буде допомагати і що вдасться організувати Євробачення саме в Україні "максимально круто".

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 14 травня відбувся великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022, участь у якому брали 25 музичних виконавців і колективів з 25 країн.

Переможцем Євробачення 2022 став гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Український гурт набрав 631 голос. На другому місці британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man" отримав 466 голосів.

Таким чином Україна отримала право на проведення цього конкурсу у 2023 році.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не сумнівається, що Україна зможе на найвищому рівні організувати проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у наступному році.

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