Гурт категорично савиться до виступів на території країни-агресора.

Олег Псюк, фронтмен гурту KALUSH Orchestra, який є фіналістом Нацвідбору на Євробачення 2022, розповів про ставлення до виконавцями з РФ.

Про це йшлося в його інтерв’ю Styler.

"Не можу відповісти на це питання, оскільки не слухаю і не стежу за творчістю російських виконавців", - заявив Псюк у відповідь на питання про ставлення до Morgenshtern, інших російських реперів та російського репу загалом.

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Категоричним є і ставлення гурту до виступів на території країни-агресора.

"Ми не даємо концертів в Росії і не розглядаємо ніякі варіанти", - сказав фронтмен гурту, коментуючи виступ на якомусь потужному фестивалі в Росії.