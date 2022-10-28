Спільна пісня Макса Барських та ETOLUBOV – це чуттєве послання до всіх українських пар, яким вдалося попри численні обставини знайти чи зберегти своє кохання.

Саундтрек людяності та теплих почуттів, які не в змозі загасити навіть війна. Саме так можна описати "Римую" - дует Макса Барських та української співачки ETOLUBOV. Минулого року вона здивувала хітовим релізом "Манго", що потрапив до EQUAL Global плейлисту в Spotify. А згодом і у світовий Shazam Top 40 із синглом "Притяжение" (17 млн на YouTube).

Спільна пісня Макса Барських та ETOLUBOV – це чуттєве послання до всіх українських пар, яким вдалося попри численні обставини знайти чи зберегти своє кохання.

ETOLUBOV: "Сьогодні мільйони українців розлучені відстанню. Єдиний зв'язок з коханими, що в нас лишається - це екрани мобільних телефонів. "Римую" – пісня про всіх, хто плекає свої почуття, не зважаючи на випробування відстанню".

Макс Барських: "Сьогодні війна йде на всіх фронтах. У музиці важливо, щоб українське слово та рима знаходили нову форму, стаючи ближчими до сприйняття сучасної молоді. Разом з Любов'ю ми прагнули створити чуттєвий і водночас по-справжньому український поп-трек. Я переконаний, що наша мова може і має звучати сучасно".

Виконавці також впевнені, що музика повинна не лише духовно лікувати та зцілювати, але й допомагати доброю справою. Тому, весь прибуток з монетизації від переглядів та прослуховувань "Римую" буде перерахований до благодійного фонду DOLI, який заснувала ETOLUBOV для допомоги постраждалим від війни українським сім’ям.

Нагадаємо, раніше Мішель Андраде випустила першу з початку війни україномовну пісню.

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