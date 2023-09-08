OKS чуттєво переспівав пісню артистки.

Молодий артист, фіналіст десятого сезону шоу "Голос країни" OKS переклав українською один з головних хітів співачки Тіни Кароль "Ноченька". Його ніжний тембр і ліричне виконання вразили мережу в саме серце.

Користувачі мережі відзначають, що українська версія пісні отримала абсолютно нове звучання. А змінений приспів, за їхніми словами, викликає бурю емоцій, особливо у людей, які вірять в неземне кохання.

"Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я, тільки ти.

І за руку тебе, в мої сни, заберу назавжди.

Ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг.

Я за руку тебе, в мої сни, заберу назавжди", - співає OKS.

Прем'єра нової версії хіта відбулася сьогодні, 8 вересня. Слухачі вже висловилися щодо каверу:

"Я в захваті"

"Це дуже красиво"

"Це справді неймовірний переклад з адаптацією"

"Звучить просто вогненно"

Нагадаємо, раніше популярний молодий музикант SHUMEI переклав українською мовою пісню Тіни Кароль "Више облаков", яку наживо виконав на її концерті в Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: