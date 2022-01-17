Співачка випустила перший сольний кліп.

Популярна співачка ANNA ASTI, яка ще недавно була солісткою групи Artik & Asti, випустила перший сольний кліп на пісню "Фенікс".

У ролику уродженка Черкас Анна Дзюба співає душевну пісню про болісне кохання і "воскресіння" після розставання. Також вона спопеляє аркуш паперу з назвою "Сумний денс" зі словами: "Щоб воскреснути, потрібно спопелити".

Зазначимо, "Сумний денс" - це пісня, яка була записана Анною Дзюбою, Артемом Умрихіним і Артемом Качором.

"Лети, моє перше дітище високо-високо, доторкнися до сердець мільйонів людей! У це відео вкладено стільки віри, таланту і любові всіх людей, які працювали зі мною, тих, хто мене підтримав, коли я цього потребувала! У ньому стільки почуттів і переживань, що краще подивитися, ніж описати словами", - підписала відео Анна.

Читайте такожНова група учасників Radiohead випустила першу піснюЗа два дні ролик подивилися понад мільйон людей. У коментарях вони залишили безліч позитивних відгуків і навіть зізналися, що пісня змусила їх плакати.

"Мурашки по шкірі. Неймовірно зачепила пісня. Удачі в сольному плаванні", "Це та сама композиція, яку слухаєш до нескінченності", "Сильно, дуже сильно. До мурашок. Скільки розбитих сердець знайшли себе в цій пісні", - пишуть шанувальники.

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