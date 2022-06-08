Подібна ситуація вже відбувалася раніше.

У Москві зламали інформаційні системи видавничого дому "Комерсант". В результаті на радіо "Комерсант FM" по колу крутилися українські антивоєнні пісні, в тому числі й гімн нашої країни.

Про це повідомляє "МК".

За даними видання, москвичі кілька годин насолоджувалися гімном України, повстанською піснею "Ой, у лузі червона калина" і піснею "Нам не потрібна війна" російської групи "Ногу звело!".

Нагадаємо, раніше подібна ситуація вже відбувалася на трьох радіостанціях Санкт-Петербурга.

"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожнє і Нове радіо) понад дві години на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", - поділився новиною журналіст Роман Супер.

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