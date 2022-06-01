Виступати вуличні музиканти зможуть у місті лише на відведених локаціях.

У Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати твори російською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалив міськвиконком з метою недопущення ворожнечі на мовному ґрунті, враховуючи війну Росії проти України, воєнний стан, і те, що місцеві жителі негативно реагують на російськомовні твори.

"Тому ухвалено рішення, що виконання пісень вуличними музикантами може здійснюватися усіма мовами, окрім мови країни-окупанта", – зазначила в коментарі УНІАН речниця міськради Мар’яна Зварич.

Також у документі наголошується на забороні виступати у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів, а також у дні жалоби, дні пам’яті та у час проведення у місті культурно-масових заходів.

Також міськвиконком затвердив перелік локацій, де дозволено виступати вуличним музикантам. З них 8 розташовані у центральній частині міста, 5 – у парках, ще 5 – на інших житлових масивах міста.

Рішенню передував скандал, коли вуличній музикантці, яка на своїх виступах у центрі міста збирала кошти для ЗСУ, поліція заборонила виступати через скарги жительки прилеглого будинку на шум.

"У місті є багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України. Аби уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум чи гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів", – прокоментував рішення виконкому міський голова Сергій Надал.

Окрім того, передбачено, що на одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин і без встановлення будь-яких сценічних конструкцій. Перерва між виступами різних музикантів повинна складати не менше 30 хвилин.

Раніше група музикантів в Івано-Франківську співала російськомовні пісні у розпал російсько-української війни і викликала у перехожих обурення.

Вас також можуть зацікавити новини: