Отримані гроші він передасть волонтерській організації.

Всесвітньої відомий британський рок-співак Оззі Осборн випустить вініл альбому Patient Number 9 в кольорах прапора України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Новий студійний альбом вже доступний для попереднього замовлення на Spotify. Його вартість - 38 доларів. Прем'єра відбудеться 9 вересня.

"Обмежений тираж ексклюзивного 2-LP синьо-жовтого вінілу в кольорах українського прапора", - написав співак.

Отримані від продажу платівки гроші Осборн передасть волонтерській організації ThirdWaveVolunteers.

"У лютому мій син Джек працював з волонтерами ThirdWaveVolunteers над евакуацією осиротілих дітей з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після початку війни, тому здається правильним працювати з такою важливою справою", - зазначив співак.

Нагадаємо, що голлівудський актор Річард Гір виступив на підтримку України і назвав протистояння Російської Федерації війною зі злом.

А легендарні Pink Floyd випустили перший за майже тридцять років трек, в якому використовували вокал лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Раніше УНІАН розповідав, які світові зірки підтримали Україну на своїх концертах.

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