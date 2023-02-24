Пісня "Шлях до перемоги" розповідає про незламність українського духу.

Українські артисти Оля Полякова, Анна Трінчер і POSITIFF записали спільну пісню "Шлях до перемоги", долучившись до благодійної акції, метою якої є збір коштів на дрони для Збройних сил України.

Прем‘єра пісні відбулася в річницю повномасштабного вторгнення і транслювалась на українських радіостанціях о 5-й ранку, щоб нагадати українцям про те, як усе розпочалося та розповісти про невідворотне закінчення - нашу перемогу.

"За останній рік ми докорінно змінилися, ставши міцнішими, витривалішими, більш усвідомленими в тому, хто ми є і в чому наша унікальність. Ми тепер знаємо ціну кожного нового дня", - ділиться Оля Полякова.

Пісня "Шлях до перемоги" розповідає про незламність українського духу. Тривожні новини з фронту, сирени, відсутність світла — ось, що вже пройшли українці на своєму шляху до перемоги. Та попереду на нас ще чекають виклики, з якими Україна обов’язково впорається, оскільки попри все залишається об’єднаною.

"Розслаблятися не варто. Ми багато чого пережили, але це ще не кінець, тому потрібно і надалі допомагати ЗСУ нищити ворога та донатити на "подарунки", що падатимуть на голови окупантів", - переконує Анна Трінчер.

Артисти також записали кліп на пісню, що став потужним посланням ворогу - "Нас не перемогти". А усе через те, що за нас бореться світло. Привид Києва, Конотопська відьма, Азов, Залужний, Зеленський, ЗСУ - це далеко не весь список тих, хто щодня пришвидшує нашу перемогу. А сил додають і ті, хто боровся за Україну та її ідею ще задовго до 24 лютого - Бандера, Франко та Шевченко.

"Шана героям, які полягли за Україну, підняття бойового духу - ось головна мета нашого треку", - каже POSITIFF.

Нагадаємо, Макс Барських розчулив до сліз піснею-присвятою "Мамо, не плач".

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