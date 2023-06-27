Це великий успіх для співачки.

Українська співачка Тіна Кароль стала голосуючим членом найпрестижнішої музичної премії Grammy.

На своїй сторінці в Instagram вона сказала, що для неї це велика честь.

"Для мене велика честь і вдячність за те, що мене прийняли в музичну сім'ю Grammy в якості члена з правом голосу", - написала артистка.

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Як повідомляє прес-служба Grammy, цього року запрошення отримали 3700 музикантів з різних країн.

Відомо, що у 2021 році до експертів премії приєдналася скрипалька Ассія Ахат. Вона говорила, що нових членів рекомендують вже діючі. Потім оргкомітет оцінює досягнення артиста і ухвалює рішення.

Чим відома Тіна Кароль

Тіна Кароль - українська поп-діва. У 2017 році вона стала Народною артисткою України.

Кароль стала лауреатом багатьох музичних премій, а також представляла нашу країну на "Євробаченні", але перемогти їй тоді не вдалося.

Крім того, вона багато сезонів поспіль була тренером шоу "Голос країни" і "Голос. Діти", де безліч разів перемагала.

Також Кароль має чітку громадянську позицію. У 2014 році вона відмовилася їздити на гастролі в Росію. У 2022 році, після того, як Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, Кароль виїхала з рідної країни до Польщі, де виходила на мітинги. Зараз вона виступає на благодійних концертах і допомагає українській армії.

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