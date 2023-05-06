Співачка виконала свою нову пісню.

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила фанів новим відео. Зірка наживо заспівала на камеру свою нову пісню "Мед". Через кліп до цього треку вона ледь не потрапила у скандал.

На чорно-білому відео Кароль співає у себе вдома. Вона не робила професійний макіяж, не приміряла концертні сукні. Замість цього співачка вирішила показатися у домашніх умовах.

Окрім цього, Кароль поділилася новими фото. На них вона позує на вулиці та "ловить" обличчям промені сонця. Помітно, що фото було зроблено без ефектів та фільтрів, які змінюють зовнішність.

Відео дня

Кароль співає наживо - відео

Реакція фанатів

Шанувальники були у захваті. Вони пишуть Кароль компліменти та хвалять співачку та її талановитість. Коментатори також зазначили, що їм подобається бачити зірку с посмішкою. Вони пишуть:

"Неймовірна пісня! Неймовірний голос! Неймовірна Тіна!"

"Браво! Душа рветься на частини. Виконання просто супер!"

"Це дуже круто, в мене навіть немає слів"

Кліп на пісню "Мед" - що відомо про скандал

28 квітня Тіна Кароль презентувала кліп на чуттєву пісню "Honey & Мед". Мережа була у захваті, проте згодом з'ясувалося, що до створення відео причетні люди, які продовжують жити і працювати в Росії.

Згодом Кароль відреагувала на таку інформацію. Вона заявила, що видаляє кліп. Це рішення далося їй непросто, але Кароль не хотіла б, щоб це якось вплинуло на її репутацію. Після цього співачка перезняла кліп, вона вже презентувала нове відео.

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