Представники Азербайджану і Грузії стверджують, що оцінили Kalush Orchestra найвищим балом.

Представники Азербайджану і Грузії заявили, що журі під час оголошення фінальних результатів помилилися. Їхні країни нібито віддали групі Kalush Orchestra максимальні 12 балів.

Так, суспільний мовник Грузії повідомив, що у них є нотаріально завірений документ, де вказана їхня оцінка Україні. Його вже відправили організаторам. Через проблеми зі зв'язком грузини не змогли самостійно оголосити бали, тому це зробив один з керівників пісенного конкурсу Мартін Остердал. На таблиці, оприлюдненій організаторами, Україні приписали 6 балів, а 12 віддали Великій Британії.

Азербайджанський портал 1news.az повідомляв, що у них виникла схожа ситуація - Мартін Остердал оголосив, що Азербайджан дає максимальну оцінку Великобританії. Тим не менш, представники цієї країни не знають, чому не змогли вийти в ефір особисто — запевняють, що ніяких технічних неполадок з їхнього боку не було.

"З цього питання проводиться розгляд, результати якого будуть представлені до уваги широким масам", - заявила керівниця Азербайджанської програми Sabaha saxlamayaq Фаріда Расулова.

Але попри це, українській групі Kalush Orchestra все ж вдалося здобути перемогу. Сумарно вони отримали 631 бал, що є найвищим показником за всю історію, коли Україна брала участь у цьому пісенному конкурсі.

Нагадавши, Loboda запалила під пісню Kalush Orchestra.

Також УНІАН писав, що українське журі виправдалося за свої бали.

Крім того, голоси шести країн на Євробаченні-2022 анулювали. Чи матиме це вплив на переможця?

Вас також можуть зацікавити новини: