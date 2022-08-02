Український репер Skofka присвятив свою нову пісню "Чути гімн" другу дитинства, життя якого забрала війна. Молодий хлопець загинув, захищаючи Україну від окупантів.
"Поки буде "чути гімн" у всіх містах України, буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, на жаль, ціною великих жертв. Цей трек я присвятив своєму другові Коноводову Валентину Валентиновичу, другу з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам'ятати. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вістріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелити", - написав Skofka.
Зазначимо, це вже не перша пісня репера про агресію Росії проти України. Раніше він вже представляв трек "Не забудемо і не пробачимо", який набрав аж шість мільйонів переглядів.
Нагадаємо, раніше в мережі визвірились на патріотів РФ, що знімають відео під українську Stefania.