Музикант представив пісню під назвою "Чути гімн".

Український репер Skofka присвятив свою нову пісню "Чути гімн" другу дитинства, життя якого забрала війна. Молодий хлопець загинув, захищаючи Україну від окупантів.

"Поки буде "чути гімн" у всіх містах України, буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, на жаль, ціною великих жертв. Цей трек я присвятив своєму другові Коноводову Валентину Валентиновичу, другу з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам'ятати. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вістріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелити", - написав Skofka.

Зазначимо, це вже не перша пісня репера про агресію Росії проти України. Раніше він вже представляв трек "Не забудемо і не пробачимо", який набрав аж шість мільйонів переглядів.

Нагадаємо, раніше в мережі визвірились на патріотів РФ, що знімають відео під українську Stefania.

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