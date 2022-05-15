Зокрема, жодних сумніві оголосити цей заклик не було, але організаторам Євробачення українська делегація заздалегідь повідомила, що таке висловлювання пролунає зі сцени.

Гурт Kalush Orchestra не боявся можливої дискваліфікації з пісенного конкурсу "Євробачення" у зв'язку із закликом врятувати захисників "Азовсталі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів на платформі ZOOM.

Зокрема, у нього запитали, чи були сумніви під час участі у Євробаченні виголошувати заклик на підтримку українських захисників з заводу "Азовсталь" і що думали про можливу дискваліфікацію.

"Сумнівів не було. Якби я це не сказав, то жалів би про це. Через те, що вважав це своїм обов'язком, тому я вважав, що якщо навіть дискваліфікують, то значить так мало статися, але якщо навіть є один з дуже небагатьох шансів, і мені вийде допомогти нашим людям, то я краще його використаю", - наголосив Псюк.

Соліст гурту зазначив, що найбільш головним є те, аби "кожна людина хотіла бути корисною".

"Щоб кожна людина просиналася з думкою, чим я можу сьогодні допомогти хоча би одному українцю, хоча би Україні загалом хоч чимось. І це саме головне. Якщо кожна людина буде з такою думкою просинатися, хоча би (з думкою) про одну дрібницю в день, але щодня, то це дуже нам допоможе", - сказав Псюк.

Своєю чергою голова української делегації на Євробаченні-2022 Оксана Скибінська повідомила, що з організаторами Євробачення узгоджували те, що гурт після виступу звернеться із закликом врятувати захисників "Азовсталі".

"Можу підтвердити, що так, ми зверталися до організаторів із тим, що планується подібне висловлювання наприкінці виступу", - наголосила Скибінська.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 травня група Kalush Orchestra, яка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в італійському Турині, одразу після свого виступу у великому фіналі закликала врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Також свою підтримку Україні передали словами та в інший спосіб ще кілька учасників, зокрема Ісландії та Німеччини.

В процесі глядацького голосування організатори "Євробачення" прокоментували цей заклик так: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заява Kalush Orchestra та інших виконавців, що висловлюють підтримку українському народу, носять гуманітарний, а не політичний характер".

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виграв цей конкурс. На другому місці - британський співак Сем Райдер з піснею Space Man.

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