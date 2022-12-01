Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вперше в історії "Євробачення" українці зможуть обирати представника на міжнародний пісенний конкурс через мобільний додаток. Така можливість з'явиться в "Дії". Ось як це прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

"Цього року активно цифровізуємо традиції "Євробачення". Є класні результати. У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в "Дії". А вже в жовтні півмільйона громадян вибрали трійку журі Нацвідбору в додатку. Рухаємося далі. Кожен громадянин зможе максимально швидко і комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі".

Зазначимо, фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 17 грудня в Києві. Для безпеки всіх учасників і суддів було прийнято рішення провести захід в укритті.

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"Попри наміри Росії залякати і знищити все українське, ми активно розвиваємо і цифровізуємо культурну сферу. Адже культура - фундамент стійкого громадянського суспільства", - додав Федоров.

Євробачення-2023: що відомо

Попри те, що цього року перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra, наступного року конкурс приймає Велика Британія. Це пов'язано з тим, що на території України немає достатньо безпечних умов для учасників та гостей заходу.

Нагадаємо, Тарас Тополя назвав свій найголовніший страх у ролі члена журі Нацвідбору на Євробачення-2023.

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