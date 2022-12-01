Відкриє фінал Moisei, а останнім виступить дует TVORCHI.

17 грудня відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Сьогодні, під час прес-конференції, стало відомо, під якими номерами виступатимуть конкурсанти.

Першим виступатиме Moisei з піснею "I'm Not Alone". Другим представить свою пісню OY Sound System - "Ой, тужу", а третім виступить DEMCHUK, який раніше випустив хіт з Настею Каменських. У фіналі Нацвідбору він виконає трек під назвою "Alive".

А ось останнім виступить дует TVORCHI, який став вже досить популярним в Україні.

Відео дня

Під якими номерами виступатимуть фіналісти:

1. Moisei - "I'm Not Alone"

2. OY Sound System - "Ой, тужу"

3. DEMCHUK - "Alive"

4. Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

5. FIINKA - "Довбуш"

6. KRUTЬ - "Колискова"

7. Tember Blanche - "Я вдома"

8. Angelina - "Stronger"

9. 2TONE - "Квітка"

10. TVORCHI - "Heart Of Steel"

Нацвідбір на Євробачення 2023: що відомо

Фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в укритті. За суддівським столом опиняться лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Сам пісенний конкурс пройде у Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня, а фінал - 13 травня.

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