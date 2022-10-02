Відео зворушило до сліз шанувальників артиста.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав у зруйнований російськими окупантами Ізюм і посеред скверу заспівав "Червону руту".

Артист, сидячи на лавочці, під гітару чуттєво виконав українську пісню, яку зазвичай співає Софія Ротару. На приспіві жителі Ізюма почали підспівувати Вакарчуку, що зробило відео більш зворушливим.

Варто відзначити, що на тлі видно зруйновану будівлю, яка постраждала від російських загарбників.

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"Змучене, суворе, але вільне місто. І люди - втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують всієї підтримки, і це не тільки про пряму гуманітарну допомогу, що дуже важливо, але і в теплому слові, посмішці, просто увазі", - підписав відео Вакарчук.

Реакція мережі на виступ Вакарчука в Ізюмі

"Дякую вам, Святославе, за цих людей, за їхні посмішки. Вони прийдуть додому і, дай Бог, подзвонять онукам і скажуть: "Уявляєш, а я сьогодні була на концерті Вакарчука"

"Біль і відчай, але віра і надія"

"Спасибі за все, що ви робите"

"Таке тепле відео"

Зазначимо, довгий час Ізюм в Харківській області перебував в окупації. На початку вересня 2022 року ЗСУ здійснили успішний контрнаступ та звільнили майже всі окуповані міста в області.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма втік з міста ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заспівав "Обійми" на одній сцені з Coldplay.

"Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ", - сказав Вакарчук перед виступом.

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