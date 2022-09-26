На Південнобузькому напрямку від артилерійського вогню ворога постраждали понад 35 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

Протягом доби українські військові відбили атаки російських окупантів в районах 8 населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам'янка, Побєда та Павлівка", - зазначили у Генштабі.

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Повідомляється, що за поточну добу окупанти завдали двох ракетних та чотири авіаційні удари. Ворог здійснив понад 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також окупанти задіяли ударні безпілотники в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

"Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків", - мовиться у дописі.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів, розташовані неподалік лінії зіткнення.

Війна в Україні: як ЗСУ дають рашистам "по зубах"

Вранці 24 лютого РФ почала повномасштбане вторгнення в Україну. Окупанти захопили деякі мирні міста та вбивають українців. Проте Збройні сили нашої країни кожного дня дають ворогу зрозуміти, що тут не раді рашистам. Так, у ніч на 26 вересня Зеленський розповів про успіхи на декількох напрямках фронту, а після цього стало відомо про нові втрати РФ на півдні України.

Окрім цього, ЗСУ завдали потужного удару по окупантах в Херсоні та вразили пункти управління РФ в Україні. Генштаб розкрив втрати Росії в Україні за добу та повідомив, що у пеклі солідне поповнення, адже захисники нашої країни "відмінусовали" 500 рашистів.

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