Користувачі мережі активно знімають відео під патріотичний трек "Ніяких пробачень".

У мережі набирає популярності хіт "Ніяких пробачень", в якому співається про силу нашої країни, єдність українського духу, і про те, що російські окупанти на колінах кричать "Слава Україні!"

"Земля прадідів моїх залита кров'ю

Всі жахіття, що спіткали нас з тобою

Це наша земля, руки геть від України

Йдіть до дідька, нелюди

Родина вся єдина",- співають українські артисти LAO-D і BOLOTOV.

Користувачі мережі активно знімають відео під цей патріотичний трек. На відео можна побачити і президента Володимира Зеленського, який не покинув свою країну. Також в роликах є і друзі нашої країни, лідери інших країн, що підтримують нас в цій битві.

Найбільш несамовиті кадри пов'язані з українськими сім'ями, яких розлучила війна.

Крім того, фоловери відзначають, що ця пісня викликає у них мурашки по шкірі. За їх словами, їм складно стримати сльози, особливо коли мова йде про рідну Україну.

Хоч би що там було, автори хіта стверджують, що перемога все одно буде за нами, а вороги на колінах кричатимуть "Слава Україні!"

Нагадаємо, 30 липня британський музикант Стінг дав концерт у Варшаві, під час якого підтримав Україну.

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