У суботу, 14 травня, відбудеться грандіозний фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Вже два півфінали позаду, і тепер ми знаємо всіх фіналістів шоу.
У фіналі Україна виступить під 12 номер. Більш того, саме українській групі Kalush Orchestra букмекери прогнозують перемогу в цьому році. Крім того, до 20 учасників двох півфіналів приєднаються і представники країн-засновників конкурсу.
Чехія: We Are Domi - Lights Off
Румунія: WRS - Llámame
Португалія: MARO - Saudade Saudade
Фінляндія: The Rasmus - Jezebel
Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry
Франція: Alvan & Ahez - Fulenn
Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
Вірменія: Rosa Linn - Snap
Італія: Mahmood & Blanco - Brividi
Іспанія: Chanel - SloMo
Нідерланди: S10 - De Diepte
Україна: Kalush Orchestra - Стефанія
Німеччина: Malik Harris - Rockstars
Литва: Monika Liu - Sentimentai
Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black
Бельгія: Jérémie Makiese - Miss You
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
Швеція: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer
Австралія: Sheldon Riley - Not The Same
Великобританія: Sam Ryder - SPACE MAN
Польща: Ochman - River
Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano
Естонія: Stefan - Hope
Нагадаємо, раніше навколо Євробачення 2022 розгорівся скандал. Єврофани обіцяють бойкотувати фінал.