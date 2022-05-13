Фінал конкурсу відбудеться вже цієї суботи.

У суботу, 14 травня, відбудеться грандіозний фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Вже два півфінали позаду, і тепер ми знаємо всіх фіналістів шоу.

У фіналі Україна виступить під 12 номер. Більш того, саме українській групі Kalush Orchestra букмекери прогнозують перемогу в цьому році. Крім того, до 20 учасників двох півфіналів приєднаються і представники країн-засновників конкурсу.

Чехія: We Are Domi - Lights Off

Румунія: WRS - Llámame

Португалія: MARO - Saudade Saudade

Фінляндія: The Rasmus - Jezebel

Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry

Франція: Alvan & Ahez - Fulenn

Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

Вірменія: Rosa Linn - Snap

Італія: Mahmood & Blanco - Brividi

Іспанія: Chanel - SloMo

Нідерланди: S10 - De Diepte

Україна: Kalush Orchestra - Стефанія

Німеччина: Malik Harris - Rockstars

Литва: Monika Liu - Sentimentai

Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black

Бельгія: Jérémie Makiese - Miss You

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

Швеція: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Австралія: Sheldon Riley - Not The Same

Великобританія: Sam Ryder - SPACE MAN

Польща: Ochman - River

Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano

Естонія: Stefan - Hope

Нагадаємо, раніше навколо Євробачення 2022 розгорівся скандал. Єврофани обіцяють бойкотувати фінал.

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