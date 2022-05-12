Фанати звинуватили організаторів конкурсу в корупції.

Фанати наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022 звинуватили організаторів у корупції через те, що у фінал не пройшли представники Албанії та Латвії. Хоча за день до першого півфіналу букмекери прогнозували їм потрапляння у фінал конкурсу.

Про це повідомляє The Mirror.

Так, через те, що у фінал не пройшли представники Албанії та Латвії фанати конкурсу вирішили бойкотувати фінал, який повинен відбудуться вже 14 травня.

Крім того, за даними видання, ведучі Євробачення також не згодні з результатами.

"Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди. Сьогодні ввечері - кілька потрясінь", - цитує видання ведучих конкурсу.

Варто відзначити, що одразу після оголошення учасників, які пройшли у фінал конкурсу, в мережі розгорілися палкі суперечки. Хтось вважає, що всі заслужено пройшли далі і тепер зможуть поборотися за перемогу, а хтось упевнений, що результати голосування були підтасовуванням.

"Ні Австрії, Болгарії чи Данії у фіналі Євробачення? Корумпований. Бойкот шоу. Досить", "Найжахливіший півфінал", "Потрібен перерахунок голосів", – написали шанувальники в мережі.

Раніше УНІАН повідомляв, які країни пройшли до фіналу Євробачення 2022.

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