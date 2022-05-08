У вівторок, 10 травня, відбудеться перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Букмекери оновили свої прогнози щодо переможця.
Раніше букмекери оцінювали перемогу України в 42%, а після двох репетицій українського гурту Kalush Orchestra ставки зросли ще на 1% - до 43%.
За два дні до першого півфіналу Євробачення 2022 вони знову змінили свої ставки. Тепер Україні прогнозують перемогу з ще більшим відривом - 45%. На другому місці Італія, шанси якої оцінюються в 13%.
Варто відзначити, що соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що Україна може перемогти в конкурсі не тільки через війну.
"Звичайно, є прогноз і букмекери, але навіть до війни нам давали п'яте місце, а це означає, що наша пісня подобається європейцям", - сказав Псюк в інтерв'ю Eurovision World.
Нагадаємо, раніше букмекери назвали головних аутсайдерів на Євробаченні 2022.
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