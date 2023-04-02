Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ.

Українська актриса Наталка Денисенко, яка знялася в серіалі "Кріпосна", розповіла про життя без чоловіка - Андрій Федінчик зараз служить в рядах ЗСУ, тому вони бачаться дуже рідко. Зірка зізналася, як справляється зі стосунками на відстані, пише 24 канал.

"Не кожен чоловік має таку силу - взяти і піти на службу. Мене до цього в житті не готували, хоча до повномасштабного вторгнення мій чоловік мене потроху готував і говорив: "Наталка, якщо що, то я піду". Але я в це не вірила, тому що була впевнена, що нічого такого страшного не може бути", - поділилася спогадами Денисенко.

Актриса зізналася, що не бачила свого чоловіка вже 4 місяці. Йому обіцяли дати невелику "відпустку", проте ця обіцянка щоразу переноситься. Підтримує Наталку її маленький син Андрій:

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"Я не бачила чоловіка вже майже чотири місяці. Але я розумію, що деякі жінки вже рік не бачать своїх чоловіків. Це жахливо. Така доля. Андрій сказав мені, щоб я його не деморалізувала... Я розумію, що у мене є ще одне життя, за яке я несу відповідальність, тому я намагаюся жити далі. Хоча при ньому я теж плачу і кажу, що сумую за татом. А він не сильно переживає, бо знає, що тато повернеться".

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла, що до війни вони з чоловіком думали про другу дитину, проте зараз ці плани відклалися як мінімум до перемоги України.

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