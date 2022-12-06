Нашу країну на цьому конкурсі представить юна Злата Дзюнька.

Стало відомо, під яким номером представниця України Злата Дзюнька виступатиме на Дитячому Євробаченні-2022. Порядок визначали методом випадкового вибору, їй дістався номер 16. Про це сказано на сайті пісенного конкурсу.

Порядок виступу учасників на Дитячому Євробаченні-2022

1. Нідерланди

2. Польща

3. Казахстан

4. Мальта

5. Італія

6. Франція

7. Албанія

8. Грузія

9. Ірландія

10. Північна Македонія

11. Іспанія

12. Великобританія

13. Португалія

14. Сербія

15. Вірменія

16. Україна

Головне про дитяче Євробачення-2022

Захід відбудеться в місті Єреван 11 грудня. 18 вересня відбувся фінал Нацвідбору, переможницею якого стала Злата Дзюнька. Вона представить нашу країну з піснею "Незламна". Нещодавно артистка представила кліп, знятий в укритті.

"Це історія від імені всіх українських дітей сьогодні. Вони проводять частину свого життя в укриттях. Саме заради дітей дорослі так впевнено стоять на боці правди", - прокоментувала юна артистка свою відеороботу.

Кліп Злати Дзюньки на пісню "Незламна"

Нагадаємо, українці визначилися з фаворитом Нацвідбору на Євробачення-2023. За запитами лідирує українська співачка Jerry Heil.

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