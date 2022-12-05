За запитами лідирує українська співачка Jerry Heil.

Нещодавно стало відомо, хто з українських артистів боротиметься у фіналі Нацвідбору за своє місце на наймасштабнішому пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Серед фіналістів виявилися співак Moisei, дует OY Sound System, співак DEMCHUK, співачка Jerry Heil, співачка FIINKA, співачка KRUTЬ, група Tember Blanche, співачка Angelina, 2Tone і група TVORCHI.

І, судячи з усього, українці вже визначилися зі своїм фаворитом. Згідно із запитами в Google, найчастіше користувачі мережі шукають Jerry Heil, яка виступить на Нацвідборі з піснею "When God Shut the Door".

На другому місці опинилася група Tember Blanche, а закриває трійку лідерів за запитами Вася Демчук. Також до п'ятірки лідерів потрапила співачка Angelina, а п'яте місце між собою розділили співачки KRUTЬ і FIINKA.

Участь Jerry Heil у Нацвідборі на Євробачення

Дівчина вже брала участь у Нацвідборі в попередні роки, проте їй не вдалося здобути перемогу. В одному з інтерв'ю УНІАН вона говорила, що більше не буде пробувати свої сили на конкурсі, проте зараз все змінилося.

17 грудня вона виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023, яке відбудеться в Києві в укритті.

Нагадаємо, раніше фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України наразі надважлива, та чи може війна вплинути на результати.

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