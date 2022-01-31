Оля й Надя зателефонували своїм близьким, щоб ті переконали учасницю піти до їхньої команди.

На сцену в другому ефірі шоу "Голос країни-12" вийшла 17-річна Маша Сур, вона навчається в 11 класі. За дівчину почалася справжня боротьба серед двох тренерів.

Дівчина вразила потужним голосом, виконавши пісню 2WEI – Survivor. Тож цілком очікувано до неї розвернулися одразу кілька зіркових тренерів - Оля Полякова, Потап та Надя Дорофєєва.

За дівчину почалася справжня боротьба між зірковими наставниками. Так, першою Оля Полякова зателефонувала своїй доньці Маші й попросила у неї переконати Сур йти до її команди. "Вона вміє розкривати голос так, як не вміє ніхто. Якщо хтось тебе образить, то ти 100% будеш під надійним крилом", - сказала Марія Полякова.

"Олю, це нечесний прийом", - прокоментував дзвінок Потап.

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Своєю чергою, Надя Дорофєєва зателефонувала чоловікові Володимиру Дантесу. "По-перше, ви бачите перед собою гарну, добру, чесну та чудову артистку. По-друге, ви бонусом отримуєте мене. А я дуже чудовий, добрий, вмію розважатися", - сказав Володимир.

Врешті Маша Сур після довгих роздумів обрала команду Наді Дорофєєвої.

Нагадаємо, у другому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу Святослав Вакарчук розплакався через учасника з унікальним голосом Романа Меліша.

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