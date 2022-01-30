У другому ефірі шоу "Голос країни-12" Роман Меліш заспівав пісню епохи Відродження Vedro con mio diletto. Вокаліст навчався у Швейцарії та має контратенор – дуже рідкісний високий чоловічий голос.
Востаннє, за його словами, він співав у мікрофон 15 років тому. Меліш мріє, щоб в Україні люди почали слухати стародавню музику.
Глядачі та судді шоу були вражені неймовірним голосом Романа, та розвернулися до нього лише два тренери - Оля Полякова та Святослав Вакарчук.
Святослав розповів, що у нього під час цього виступу тричі були мурахи по шкірі. Роман й обрав команду Вакарчука, процитувавши слова з пісні ОЕ "Веселі, брате, часи настали". Зірковий тренер був дуже зворушений і навіть розплакався.
"Перший раз бачив, щоб Вакарчук плакав. Я думав, він не вміє цього робити", - сказав ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов.
Нагадаємо, у другому випуску "Голосу країни-12" підкорювати сцену вийшла далекобійниця Ірина Перегрим. Вона виконала пісню Тіни Кароль Show me your love. Та тренери не розвернулися до неї, але вийшли на сцену підтримати її.