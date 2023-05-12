У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному з них вдасться перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі.
Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:
- офіційний Facebook-профіль Євробачення;
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення Україна;
- YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;
- додаток "Дія".
Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.
Кому пророкують перемогу на Євробаченні
Букмекери впевнені, що цього року на Євробаченні переможе представниця Швеції Loreen, яка раніше вже перемагала в конкурсі.
На друге місце вони поставили Käärijä з Фінляндії, який вразив глядачів своєю нестримністю.
І на третьому місці опинився дует TVORCHI. Представники України виконають у фіналі пісню Heart of steel.