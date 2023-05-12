Представники України на Євробаченні-2023 / instagram.com/tvorchi_official

У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному з них вдасться перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:

  • офіційний Facebook-профіль Євробачення;
  • сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Євробачення;
  • YouTube-канал Євробачення Україна;
  • YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;
  •  додаток "Дія". 

Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості. 

Відео дня

Кому пророкують перемогу на Євробаченні

Букмекери впевнені, що цього року на Євробаченні переможе представниця Швеції Loreen, яка раніше вже перемагала в конкурсі. 

На друге місце вони поставили Käärijä з Фінляндії, який вразив глядачів своєю нестримністю.

І на третьому місці опинився дует TVORCHI. Представники України виконають у фіналі пісню Heart of steel.

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