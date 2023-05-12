Гранд-фінал відбудеться 13 травня.

У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному з них вдасться перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:

офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна;

YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;

додаток "Дія".

Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.

Відео дня

Кому пророкують перемогу на Євробаченні

Букмекери впевнені, що цього року на Євробаченні переможе представниця Швеції Loreen, яка раніше вже перемагала в конкурсі.

На друге місце вони поставили Käärijä з Фінляндії, який вразив глядачів своєю нестримністю.

І на третьому місці опинився дует TVORCHI. Представники України виконають у фіналі пісню Heart of steel.

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