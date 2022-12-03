Головний герой Алекс Топольський провів кілька побачень з учасницями. Що цікавого було у випуску і що сталося на церемонії троянд - читайте в матеріалі УНІАН.

Шостий випуск був дуже насиченим і несподіваним. У Алекса Топольського було індивідуальне побачення з Сашею з Києва, Сашею з Харкова, Вікторією і Юлією. Також "холостяк" провів групове побачення з Катею і Аліною. Фінал випуску здивував усіх глядачів.

Побачення з Сашею з Києва

Тиждень почався з того, що головний герой проекту відправився на індивідуальне побачення з Сашею з Києва. Топольський запропонував їй екстремальні розваги - потрібно було видертися спеціальною конструкцією в канатному парку, щоб дістати конверти. У них були спільні фото з Алексом з попередніх побачень. Знімки чоловік підписав особисто під час романтичної вечері.

Побачення з Катею і Аліною

Коли всі дівчата перебували вдома, їм передали лист-запрошення. У ньому Алекс покликав Аліну і Катю на групове побачення - вони вирушили кататися на мотоциклі, після чого влаштували вечерю. Цікаво, що ще під час побачення Алекс по черзі катався на мотоциклі з учасницями. З Аліною вони просто проїхалися, а з Катею навіть вийшло поспілкуватися наодинці. Тоді у них і стався перший поцілунок.

Відео дня

Вже за вечерею Аліна спробувала привернути до себе "холостяка" і розповіла особисту історію. Дівчина зізналася, що коли працювала в компанії батька, стала жертвою нападу грабіжника. Невідомий прийшов в офіс і побив Аліну, так як вона не хотіла віддавати йому гроші. Топольський був шокований цією історією.

Побачення з Сашею з Харкова

Алекс запросив Сашу Мудру на захоплююче побачення - вони разом літали на вертольоті. Під час польоту у них була романтична атмосфера - вони обіймалися і обмінювалися приємними фразами. Під час ланчу на березі Саша поцілувалася з Алексом. Після поцілунку дівчина зізналася, що закохана.

Побачення з Вікторією

Алекс побачив в актрисі Вікторії Варлей емоційну особистість, тому запропонував їй розвагу, яке дозволить "випустити пар". Так, пара вирушила в смеш-кімнату - спеціальне місце з безліччю речей, які можна руйнувати, ламати, бити. Поцілунку у них не було, але з побачення Віка повернулася в дуже гарному настрої.

Побачення з Юлею

Оскільки раніше дівчина говорила, що її надихає море, Алекс вирішив запросити її на підводне побачення. Юля і головний герой романтичного шоу вирушили в океанаріум, де з аквалангами спустилися під воду. Після цього у них була вечеря, і Алекс подарував учасниці шикарні сережки з перлами.

Церемонія троянд

Протягом тижня Григорій Решетнік запропонував дівчатам записати голосові повідомлення, в яких вони дадуть оцінку поведінці своїх конкуренток. Примітно, що дані голосові повідомлення озвучували під час церемонії троянд, змінивши голос - дізнатися автора фрази було практично неможливо.

Це стало причиною бурхливих обговорень, так як учасниці говорили один про одного погані речі. Наприклад, Юлі пригадали те, що вона підписана у кого-то в телефоні як "Юля ескорт". Марині сказали, що вона - "бичка". Вікторію Варлей звинуватили в тому, що вона прийшла на проект заради піару. Круп'є Єлизавету інші учасниці звинуватили в тому, що вона прийшла на проект шукати багатенького партнера. Про Сашу Мудру сказали, що вона груба, заздрісна і лицемірка. Алекс Топольський був здивований тому, що про його улюбленицю Мудру не сказали жодного хорошого слова.

Під час церемонії троянд "холостяк" заявив, що після почутого не зможе зробити правильний вибір, тому він скасував церемонію троянд. Дівчата вирушили в готель.

Топольський натякнув, що протягом наступного тижня він хотів би поспілкуватися з кожною і задати учасницям питання після почутого.

Холостяк-12: найцікавіше

Проект вийшов в ефір наприкінці жовтня 2022 року. Цікаво, що знімали його ще до повномасштабного вторгнення і планували показати навесні, але через повномасштабну війну прем'єру відкладали кілька разів.

Після прем'єри "Холостяка" навколо шоу розгорілися відразу кілька скандалів. Наприклад, Алекса Топольського звинуватили у тому, що у нього насправді немає бізнесу. Багато коментаторів в мережі писали, що з нього просто створили гарний образ для проекту.

Також після другого ефіру учасниця Анастасія Кузьміцька, яка покинула проект, звинувативши творців шоу в роботі за сценарієм, "пекельних" знімальних умовах і перекручуванні фактів.

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