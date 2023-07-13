Спецвипуск Netflix, в якому брав участь президент України, потрапив у номінацію на престижну нагороду.

Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке він дав Девіду Леттерману для спецвипуску шоу "Мій наступний гість не потребує представлення", може отримати престижну премію "Еммі". Його записували у київському метро, у жовтні 2022 року.

Як повідомляє Billboard, в номінації на премію за "Видатний документальний серіал або спецвипуск", інтерв'ю Зеленського" побореться " за перемогу з чотирма іншими проектами.

Так, на премію "Еммі" також висунули спецвипуск документального шоу "світло, яке ми несемо" з Мішель Обамою і Опрою Вінфрі, проект "Куштуйте націю з Падмою Лакшмі". Крім цього, до номінації потрапили спецвипуск Стенлі Туччі "У пошуках Італії", а також документальний телесеріал з коміком Камал Беллом "Поєднуючи тіні Америки".

Хто ж отримає "Еммі" в даній номінації - стане відомо вже скоро, 18 вересня. У цей день відбудеться 75-а церемонія нагородження престижною премією.

Інтерв'ю Зеленського Леттерману - що відомо

Під час спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", який був знятий в київському метро, Леттерман обговорив із Зеленським чимало цікавих тим. Так, президент розповідав, про що він мріє. Зеленський чесно зізнався, що після перемоги він хоче відправитися на море і пити пиво.

Також президент Зеленський поділився думкою про те, чи продовжиться війна в Україні після смерті Путіна. Крім цього, президент буквально "підірвав" мережу анекдотом про Росію.

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