Президент додав, що поки не готовий думати про своє політичне майбутнє після війни.

Президент Володимир Зеленський зізнався, що поки не готовий думати про своє політичне майбутнє. До перемоги він буде президентом, а потім точно поїде на море.

Під час спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" Девід Леттерман запитав Зеленського щодо його майбутнього.

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу", - зізнався президент.

Війна в Україні: прогноз Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що після смерті президента Росії Володимира Путіна війна в Україні має високі шанси закінчитися. РФ доведеться займатися внутрішньою, а не зовнішньою політикою.

"(Якщо Путін помре — УНІАН), не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик. Але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина помирає, всі інституції зупиняються", — заявив Зеленський.

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