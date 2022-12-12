Президент Володимир Зеленський зізнався, що поки не готовий думати про своє політичне майбутнє. До перемоги він буде президентом, а потім точно поїде на море.
Під час спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" Девід Леттерман запитав Зеленського щодо його майбутнього.
"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу", - зізнався президент.
Війна в Україні: прогноз Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що після смерті президента Росії Володимира Путіна війна в Україні має високі шанси закінчитися. РФ доведеться займатися внутрішньою, а не зовнішньою політикою.
"(Якщо Путін помре — УНІАН), не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик. Але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина помирає, всі інституції зупиняються", — заявив Зеленський.