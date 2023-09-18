Дівчині вдалося розгорнути тільки два крісла.

У третьому випуску талант-шоу "Голос країни-13" на сцену вийшла дружина відомого українського співака - DOVI. Дівчина виконала його хіт "Чекаю вдома", який він записав у колаборації з талановитим артистом YAKTAK.

Дівчина розповіла, що завжди мріяла про кар'єру співачки, проте довго не могла зважитися на це. Однак після того, як вона побачила, як люди реагують на виступи її чоловіка, зрозуміла, що хоче випробувати ті ж відчуття.

"На першому концерті чоловіка, люди діставали телефони, починали співати. Я стою, у мене все в мурашках: "Боже, як же це круто, я теж хочу це відчути". Хочеться вже інший етап у своєму житті, реалізацію себе як артиста. Тому я хочу бути почутою на цьому проекті і сподіваюся, що я зможу голосно про себе заявити", - поділилася Олександра.

Однак починаючій артистці не вдалося розгорнути всі чотири крісла. За неї боролися лише Надя Дорофєєва і Артем Пивоваров. У підсумку вона вибрала Пивоварова, тому продовжить участь у проекті в складі його команди.

Нагадаємо, раніше на "Голосі країни-13" сталася перепалка між тренерами.

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