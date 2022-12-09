Фіналістка Нацвідбору Євробачення-2023 FIINKA: Я ненавиділа м*скалів ще до того, як це стало мейнстримом

Фіналістка Нацвідбору Євробачення-2023 FIINKA в інтерв'ю УНІАН розповіла, чому для неї важлива участь у конкурсі, чи очікувала вона на таку зацікавленість піснею "Довбуш" з боку іноземців, як війна вплинула на її творчість, та як вона ставиться до російської музики.

Ви потрапили у фінал Нацвідбору Євробачення-2023, з чим вас вітаю. Розкажіть, чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? Яка ваша головна мета?

У мене завжди була одна мета, а Євробачення - це величезна можливість її втілити. Для тих, хто не знає, хто такі гуцули - аби взнали. Для тих, хто знає - аби захотіли знов в Карпати. Для гуцулів - аби пишались собою. Бо є чим пишатися, люди!

Любити й знати своє - це така величезна свобода. Я дуже хочу, аби всі це відчули. Ти вільний у своїх словах, у своєму стилі, емоціях… І все це правильно, це точно правильно, бо це твоя правда!

Нехай Європа почує, як ще може звучати Україна. Це прекрасний унікальний говір української мови - яким розмовляв наш герой Довбуш, яким писав Стефаник, який звучить у легендарному фільмі "Тіні забутих предків". За цим говором стоїть величезний пласт культури. Я хочу стати прикладом, що треба направду цінувати і шанувати те, що ми маємо. От тоді й буде наша перемога. По всіх фронтах!

Про що ваша пісня та чому саме її мають обрати у фіналі Нацвідбору?

Я написала пісню "Довбуш" на основі легендарної пісні про нього - "Ой, попід гай зелененький", буквально за два дні до початку війни, коли вже москальські танки стояли на наших кордонах. Писала з думкою про те, що нам нема чого боятися, бо в наших хлопцях тече опришківська кров, кров справжніх супергероїв. Вони такі, як Довбуш - мужні, справедливі, безстрашні. Будь-яка дівчина хотіла б собі такого в господарстві (сміється). Я впевнена, що ця суперсила тече нашими венами, бо передається нам з покоління в покоління.

Весь світ спостерігає зараз за Україною. Весь світ дивується, звідки у нас стільки сили, енергії і морального духу, аби витримати всі випробування. Ми нічого не боїмося, ми вміємо жити і насолоджуватися життям попри все. Це не просто так. Ця любов до життя і свободи теж передалася нам від наших предків. Тому моя пісня танцювальна, енергійна і позитивна. Позитиву нам зараз точно треба.

Після презентації пісні ви потрапили у список запитів, які зараз українці гуглять найчастіше. Чи додає вам це впевненості у своїх силах?

Я й не знала цього, поки ви не сказали. Ну, тепер додає! Певно що, йоу (сміється). Тішуся, що люди зацікавилися. Бачила огляди іноземців, як вони гуглять, хто такий Довбуш. І от це для мене дуже круто. Це вже запити про наших героїв, нашу культуру. Те, чого я й прагну.

Ви виступатимете на Нацвідборі під п’ятим номером. Чи щасливе це число саме для вас?

Вся моя сім'я сказала, що то буде номер п’ять. І я в тому числі. Не вірю в магію чисел, а вірю в те, що якщо під цим номером буду я, то буде мені щастя.

Як вважаєте, Україні друга перемога поспіль на конкурсі зараз важлива?

Звичайно. Кожна перемога України - це ще одна демонстрація нашої сили у світі. Тепер ми говоримо про культурний фронт, а його ж так завзято намагаються роками знищувати наші вороги.

Розкажіть трохи про себе. Як давно ви взагалі займаєтеся музикою?

Вперше вийшла на сцену співати в три роки. А вже з п'яти об'їздила всі вокальні конкурси й фестивалі, які тільки були. Взагалі я планувала стати скрипалькою, тому в музиці я все життя. Навчалась на акторку, а там теж, як відомо, багато музичних предметів.

Чого шанувальникам очікувати від вас найближчим часом?

Як тільки приїду з Києва, випущу нову ліричну пісню. Я її якраз написала, коли ми вперше приїхали в Київ на прослуховування. Мене дуже вразило те, як сильно змінилось місто і люди. Це абсолютно нове звучання. Мені здається, ми знайшли саме те, що шукали постійно. Ти чуєш і відчуваєш колорит Гуцульщини, але це зовсім в новому контексті.

А як змінився настрій країни після 24 лютого на заході, звідки ви родом?

Змінилось все. Те, що ми територіально далі від епіцентру війни, не означає, що ми ту війну не відчуваємо на собі. Наші хлопці масово йдуть в ЗСУ, багато моїх знайомих - добровольці, в тому числі й мій брат - гуцул з Карпат, куди війна, здавалося б, і близько не дійшла. Нам всім болить Україна. Ми так само ховаємось під час повітряних тривог і волонтеримо, як хто може й вміє. Але настрій і дух - дуже бойові. Люди готові голими руками м*скалів душити.

А як війна вплинула на вашу творчість і особисто на вас?

В моєму світогляді нічого не змінилося. Я ненавиділа м*скалів до того, як це стало мейнстримом. Говорила задовго до війни, щоб люди перестали слухати російську музику, дивитися їхні програми і так далі. Мене банили за такі висловлювання точно так, як це роблять зараз.

Я завжди намагалась донести важливість любити й цінувати своє. Під час війни ці речі в мене тільки загострились. Пісні, які написані під впливом війни - "Зірочки" та "Бий москаля", а скоро вийде пісня "Перебудем".

Що зробите найперше, якщо переможете на Євробаченні?

Це запитання змусило задуматися. Напевно, зберу разом свою велику компанію. А 25-го грудня, на Різдво, поїду до Криворівні дивитися на Плєс (гуцульська коляда), бо мені конче треба набратися карпатської сили після всіх цих відборів.

Діана Могилєвич