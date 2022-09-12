Вже найближчим часом глядачі побачать новий сезон "Холостяка" і "Ліги сміху". Однак це ще не все.

Восени 2022 року українське ТБ пропонує кілька нових сезонів улюблених телепроектів. На що чекати - читайте в матеріалі УНІАН.

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Холостяк

Прем'єра романтичного проекту з Олександром Топольським повинна була відбутися ще 4 березня, але повномасштабне вторгнення РФ змінило плани. Творці проекту вирішили все ж запустити його.

"Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям! Цієї осені на телеканалі відбудеться прем'єра "Холостяка" 12 сезон - найромантичнішого проекту країни, який занурить вас в атмосферу справжнього кохання і пристрасті і подарує незабутні емоції", - зазначили творці шоу.

Прем'єра запланована на 30 вересня.

Ліга сміху

Глядачі зможуть побачити зірковий сезон "Битви титанів", який відзняли ще до повномасштабного вторгнення. На ТБ шоу почнуть транслювати з 23 вересня.

Відомо, що в шоу візьмуть участь найсильніші команди всіх сезонів: "Ветерани космічних військ", "30+", "Наш формат", "Тріо різні", "Вінницькі", "Відпочиваємо разом", "Воробушек", "Стадіон Діброва", "VIP Тернопіль" і "Веселі бобри".

Ле Маршрутка "Сіверщина"

Телеведуча Леся Нікітюк раніше вела проект "Ле Маршрутка" - українське тревел-шоу. Після двох сезонів шоу закрили. Наразі Нікітюк знову вирушила містами України з метою показати постраждалі та деокуповані регіони.

Наприклад, нещодавно вона побувала в місті Охтирка на Сумщині.

У своєму Instagram-блозі Леся трохи розповіла про побачене і додала, що програма "Сіверщина" вийде в ефір восени.

Раніше телеведуча говорила, що хоче зняти 3 сезон шоу, почавши з Києва і закінчивши в Ялті.

Голос країни

Головний музичний проект "Голос країни" повернеться в ефір на телеканалі ТЕТ і допомагатиме ЗСУ. Раніше показ "Голосу країни" був перерваний через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Прем'єра відбудеться в ефірі телеканалу ТЕТ 2 жовтня о 21:00.

Нагадаємо, Григорій Решетнік відповів, чому проект "Холостяк-12" вирішили запустити зараз.

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