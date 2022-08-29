Телеведуча поспілкувалася з місцевими.

Українська телеведуча Леся Нікітюк відвідала Сумську область. Там вона побувала в зруйнованому окупантами місті Охтирка. В описі до публікації в Instagram вона натякнула, що восени глядачі зможуть побачити новий сезон проекту Ле Маршрутка - "Сіверщина".

"Місцева бабуся розповіла, як пережила страшні обстріли ворога... Коли ховалася від них в підвалі, забирала з собою собак. Вони лягали навколо і зігрівали її... Було холодно і страшно. Всіх собак і котиків, яких не змогли вивезти люди, всі ці місяці підгодовує Максименко Алла Михайлівна, співзасновниця ГО "Будинок бездомних тварин". Дякую", - поділилася історією Нікітюк.

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Також вона додала, що програма "Сіверщина" вийде в ефір восени. Раніше телеведуча говорила, що хоче зняти 3 сезон шоу, почавши з Києва і закінчивши в Ялті.

Нагадємо, Леся Нікітюк розповіла подробиці про загиблого моряка, з яким познайомилася на зйомках.

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