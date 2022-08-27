Телеведучий нагадав, що його відзняли ще до повномасштабного вторгнення і планували випустити навесні 2022.

Український шоумен Григорій Решетнік, який відомий багатьом як ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", прокоментував повернення улюбленого проекту на екрани. В інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що більшість його шанувальників підтримують прем'єру нового сезону, але є і ті, хто проти.

"Я проводив у себе в соціальних мережах опитування з приводу того, чи готові люди до шоу. Запитав, чи чекають вони на "Холостяк". У мене трохи більше, ніж півмільйона підписників. І 89-90% чекають, а 10% кажуть, що зараз не час. Мені здається, що з цих 10% близько 8% будуть все ж дивитися, але таємно", - прокоментував з посмішкою Решетнік.

Григорій запевняє, що даний проект допоможе багатьом українцям хоча б на час "освіжити" свої думки від теми війни, але ні в якому разі не забувати про неї.

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"Ми планували цю прем'єру на весну, але весну у нас вкрали загарбники. І зараз ми хочемо жити, ми хочемо підтримувати любов'ю. Мені здається, що цей продукт, цей впізнаваний бренд допоможе українцям відчути любов. Ні в якому разі не забути про війну. Ми повинні пам'ятати і боротися до перемоги. Але в той же час ми повинні трохи звільняти думки і давати альтернативний варіант, який надихає і підтримує", - резюмував телеведучий.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік поділився планами про усиновлення дитини.

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