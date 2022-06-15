Американська компанія Netflix збирає охочих для участі в реаліті-шоу, яке буде засноване на гучному серіалі "Гра в кальмара". Проект назвуть "Гра в кальмара: виклик".
Учасниками можуть стати люди з усього світу, всього набирають 456 осіб. Вимоги прості - мінімум 21 рік і вільне володіння англійською мовою.
"Гравці будуть змагатися в цілій серії змагань, навіяних оригінальним серіалом, з несподіваними доповненнями. Їх стратегії, альянси і особистість кожного будуть піддані випробуванням на міцність у міру того, як навколо будуть усуватися конкуренти", - сказано в повідомленні організаторів.
На кону буде не життя і смерть, а 4,56 мільйона доларів. Це найбільший призовий фонд за всю історію реаліті-шоу.
Нагадаємо, Netflix опублікував тизер другого сезону "Гри в кальмара". Точної дати виходу продовження поки немає, проте це відбудеться не раніше 2024 року.
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