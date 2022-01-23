Головний герой проекту поділився своїми враженнями.

21 січня 2022 року закінчилися зйомки 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Головний герой Алекс Топольський вже зробив свій вибір і вручив обручку дівчині, яка зуміла завоювати його серце.

З кінця жовтня бізнесмен ходив на численні побачення з дівчатами, з кожною з яких у нього була своя історія. З кимось йому вдавалося будувати стосунки, а з кимось він прощався на кожній церемонії троянд. При цьому знайшлася та сама, яка зуміла розпалити в ньому вогонь пристрасті і кохання.

"Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо і найголовніше всі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро", - сказав Алекс.

Читайте також"Холостяк" : хто став новим героєм шоу (фото)Варто відзначити, що глядачі зможуть побачити 12 сезон "Холостяка" вже в березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше новий "холостяк" Алекс Топольський дав обіцянку.

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